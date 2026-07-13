İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığının, 6 ülkenin yaptırım listesine aldığı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kuruluşa 4 milyon şekel (yaklaşık 1,3 milyon dolar) mali destek sağlama kararı aldığı ortaya çıktı.

İsrail, 6 ülkenin yaptırım uyguladığı Filistin topraklarını gasbeden kuruluşa 1,3 milyon dolar fon sağlayacak İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığının, 6 ülkenin yaptırım listesine aldığı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kuruluşa 4 milyon şekel (yaklaşık 1,3 milyon dolar) mali destek sağlama kararı aldığı ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Bakanlık, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarında faaliyet yürüten "Ahavat Gilad" adlı kuruluşla "ortak proje" yürütmek üzere sözleşme imzaladı.

Haberde, 6 ülkenin yaptırım listesindeki Ahavat Gilad'a sağlanacak hibeyle, işgal altındaki Batı Şeria genelindeki kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan "gençlere yönelik bir mentor ağı kurulmasının" hedeflendiği ifade edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki "Ulusal Toplum Güvenliği Kurumu" tarafından yürütülecek ortak girişim kapsamındaki 1,3 milyon dolarlık hibenin 18 aylık dönemi kapsadığı kaydedildi.

Fransa, İngiltere, Kanada, Norveç, Avustralya ve Yeni Zelanda, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ahavat Gilad'ı geçen ay yaptırım listesine almıştı.

İngiltere, yaptırımlara ilişkin açıklamasında Ahavat Gilad'ın Filistin topraklarını gasbeden kurum ve kuruluşlara para aktarılmasında paravan işlevi gördüğünü belirtmişti.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yaptırımları görmezden geldi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Ahavat Gilad derneğinin "gençleri olumlu eylemlere yönlendirme, şiddeti önleme ve askere alımı teşvik etme konularında sahada kanıtlanmış ve ölçülebilir başarıları" sebebiyle seçildiğini savundu.

6 ülkenin getirdiği yaptırımlara atıfla söz konusu kararların bağlayıcı olmadığı öne süren açıklamada, "Bakanlığımız yalnızca İsrail'in ve vatandaşlarının çıkarına sadıktır. Bu nedenle İsrail karşıtı gündemleri bulunan uluslararası kuruluşların ve yabancı unsurların diktelerini kabul etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve bölgedeki uluslararası basın mensupları ile diplomatik heyetlere yönelik saldırıları sürüyor.

Yalnızca geçen hafta Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Batı Şeria genelinde Filistin köylerine yönelik en az 20 saldırı ve baskın kayıtlara geçti.