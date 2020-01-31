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Dünya

İspanyol STK, Akdeniz'de kurtardığı 363 düzensiz göçmen için güvenli liman arıyor

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de kurtardığı 363 düzensiz göçmeni bırakmak için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden güvenli liman istedi.

Şenhan Bolelli   | 31.01.2020
İspanyol STK, Akdeniz'de kurtardığı 363 düzensiz göçmen için güvenli liman arıyor

Madrid

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms yetkilileri yaptıkları açıklamada, Akdeniz'de kurtardığı gemideki düzensiz göçmenlerden vücudunda ciddi yanık izi bulunan ve sağlık sorunu olan ikisinin İtalyan makamlarınca karaya çıkartıldığını bildirdi.

Göçmenleri bırakmak için Malta'ya yaptıkları başvurunun reddedildiğini söyleyen yetkililer, 5 farklı tekneden kurtardıkları düzensiz göçmenlerden 38'inin reşit olmadığını ve yanlarında hiçbir aile üyesinin bulunmadığını kaydetti.

Düzensiz göçmenlerin Güney Sudan, Gambiya, Mısır, Senegal, Çad, Burkina Faso, Gine ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu oldukları bilgisi paylaşıldı.

Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonları yapan, Sınırsız Doktorlar örgütüne ait "Ocean Viking" ile Alman Sea Eye adlı STK'ye bağlı "Alan Kurdi" gemileri hafta başında İtalya ve Malta'dan izin alarak kurtardıkları düzensiz göçmenleri limanlara bırakmıştı.

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