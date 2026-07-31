İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kamyon yolculuğu görüntülendi İspanya'nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte kentine yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınıra gitmek için kamyonlarla yaptığı yolculuğa ait görüntüler gündem oldu.