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Dünya

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma Yanardağı faaliyete geçti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti. Bölgede yaşayan 350 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Şenhan Bolelli   | 19.09.2021
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma Yanardağı faaliyete geçti Fotoğraf: EPA - Türkiye içinde kullanılabilir

Madrid

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da bugün yerel saatle 16.10'dan itibaren yanardağın faaliyete geçtiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişinin tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.

La Palma, Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.

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