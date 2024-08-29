Dolar
34.08
Euro
37.78
Altın
2,517.09
ETH/USDT
2,544.40
BTC/USDT
59,538.00
BIST 100
9,723.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulunuyor İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskını ikinci gününde devam ediyor
logo
Dünya

İspanya'nın AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısındaki önceliği Venezuela olacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçim sonuçlarını tanımadıkları Venezuela'ya karşı AB'nin ortak karar almasına ve gerekirse bu ülkeye yaptırım uygulamasına öncülük ettiklerini söyledi.

Şenhan Bolelli  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
İspanya'nın AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısındaki önceliği Venezuela olacak

Madrid

Albares, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

"İspanya, Venezuela ile ilgili AB'den yapılan tüm açıklamalarda itici güç oldu." diyen Albares, "Venezuela'da seçim sonuçları şeffaf ve demokratik bir şekilde doğrulanmadan hiçbir seçim sonucu ve zafer tanınmayacaktır. Bu, bugünkü toplantı sonunda da net bir şekilde yinelenecektir." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Gözlemcilerin raporları da çok ciddi şüpheler ortaya koyuyor. Bu seçim sonuçları demokratik bir garanti vermiyor. Her zaman diyalogdan ve müzakereden yanayız ama zaman geçti bu sonuçları göremeyeceğiz. Bundan sonra Venezuela'ya karşı ne yapabileceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albares, Venezuela'ya karşı AB'nin ortak karar almasına ve gerekirse bu ülkeye yaptırım uygulamasına öncülük ettiklerini dile getirdi.

Venezuela'da muhalefetin devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'in bugünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısına video konferansla canlı bağlanarak ülkesindeki durumu aktaracağını kaydeden Albares, "akıllı ve ortak kararla hareket etmek istediklerini, gerekli analizleri yapacaklarını ve ileriye dönük atılacak adımları belirlemek istediklerini" vurguladı.

Albares, "Venezuela'da hükümet ve muhalefetin birlikte masaya oturması ilk adım olabilir." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Venezuela'daki durumu AB'de her ülke bizim kadar yakın tanımıyor. 200 bin Venezuelalı İspanya'da yaşıyor. Venezuela ile çok yakın ve köklü tarihi, ekonomik, sosyal ilişkilerimiz var. Venezuela ile ilgili şüphesi olan meslektaşlarımı ikna etmeye çalışacağım."

"Gazze'de hemen ateşkesin sağlanması için AB artık sesini yükseltmeli"

Öte yandan AB Dışişleri Bakanlarının ele alacağı diğer bir konunun, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırıları olacağını kaydeden Albares, "Şimdiye kadar 40 bin masum Filistinli öldürüldü. Gazze'de olanlar tamamen kabul edilemez. Gazze'de hemen ateşkesin sağlanması için AB artık sesini yükseltmeli. Batı Şeria'da dün yaşananlar da çok ciddidir. Bu şiddet seviyesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'nin İsrail ile arasındaki anlaşmaları askıya alma olasılığının bugünkü toplantılarda ele alınıp alınmayacağı sorusuna da cevap veren Albares, "Şiddeti durdurmak için her yolu analiz edeceğiz." dedi.

Albares ayrıca, "Rusya'nın insanlık dışı bir şekilde Ukrayna'daki enerji sektörünü vurmaya devam ettiğini, bu ülkedeki enerji üretiminin yüzde 60'ının çalışmaz hale getirildiğini" belirterek, İspanya olarak Ukrayna'ya yeni jeneratör bağışında bulunduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kılıçdaroğlu "suçu ve suçluyu övme" suçundan 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayan diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, hukuk mücadelesi başlattı
İstanbul'da 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi teklifi kabul edildi
Hastanede güvenliğin elini ısıran kadın verilen para cezasının 6 katı kadar da masraf ödeyecek
Ankara'da ayağı çatı oluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Benzer haberler

İspanya'nın AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısındaki önceliği Venezuela olacak

İspanya'nın AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısındaki önceliği Venezuela olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet