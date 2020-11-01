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Dünya, Koronavirüs

İspanya'daki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde 47 kişi gözaltına alındı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için dün gece düzenlenen ve polis ile göstericiler arasında arbedelerin yaşandığı gösterilerde 47 kişi gözaltına alındı, 23'ten fazla kişi yaralandı.

Şenhan Bolelli   | 01.11.2020
İspanya'daki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde 47 kişi gözaltına alındı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanyol haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde Madrid, Vitoria, Bilbao, Santander, Logrono ve Barselona kentlerinde Kovid-19 salgını önlemlerine karşı dün gece protesto düzenlendiği belirtildi. 

Gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede yaşanırken başkent Madrid'de 32 kişinin gözaltına alındığı, 3'ü polis 13 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Logrono'da 6, Santander'de 5, Bilbao'da 4 kişinin gözaltına alındığı, aralarında polislerin de olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Aşırı sağcılar ile Kovid-19 salgınını reddeden grupların sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla hafta başında Barselona'da başlayan gösteriler, kısa zamanda diğer büyük kentlere sıçramıştı.

Vandallığa dönüşen protestolarda, kent merkezlerindeki dükkanlara ve kamu mallarına zarar verip, çöp bidonlarını ateşe veren göstericiler, polise taş ve sopa atarak saldırmıştı.

Barselona, Burgos, Valensiya ve Santander'de cuma gecesi yapılan eylemlerde ise 29 kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerinde olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 25 Ekim'de aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararı Meclis oylamasıyla 9 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

OHAL kapsamında ülkede gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, 6 kişiden fazla toplanılmasına izin verilmiyor.

Ayrıca yerel yönetimlerin kararıyla mevcut durumda ülkenin yüzde 85'inde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, bazı bölgelerde özellikle yiyecek-içecek ve eğlence sektörlerini kapsayan kısıtlayıcı kararlar uygulanıyor.

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