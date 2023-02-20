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Dünya

İspanya'daki havalimanlarında sıvı ve elektronik cihaz kontrolü 2024'te kalkıyor

İspanya'da havalimanlarının işletmeciliğini yürüten AENA adlı kamu şirketi, yolcuların bagajlarından çıkartılarak ayrı yapılan sıvı ve elektronik cihaz kontrolünün, 2024'te sona ereceğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 20.02.2023
İspanya'daki havalimanlarında sıvı ve elektronik cihaz kontrolü 2024'te kalkıyor

Madrid

AENA, bagajların içindekileri detaylı bir şekilde analiz eden, yeni teknolojilerle donanımlı 3 boyutlu X-Ray bagaj tarayıcıların 2024'te İspanya'daki havalimanlarında kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

İspanya'da yolcu trafiğinin yüzde 40'ının gerçekleştiği Madrid Barajas ile Barselona El Prat'ın, yeni tarayıcıların yerleştirileceği ilk havalimanları olacağı, 2024 sonunda Palma de Mayorka ve diğer havalimanlarına da bu cihazlardan konulacağı bildirildi.

AENA, sıvı ve elektronik cihazların bagajlardan çıkartılmasına gerek olmadan havalimanlarına girmesine olanak sağlayacak 3 boyutlu X-Ray bagaj tarayıcılarının alımı için bu yıl içinde ihaleye çıkacak.

AENA, bagaj kontrolü ve güvenlik cihazlarının yenilenmesi için 2018-2028 arasındaki 10 yıllık dönemde 1 milyar 170 milyon avroluk yatırım yapacak.


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