İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye çıktı
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.
Berlin
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler