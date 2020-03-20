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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 20.03.2020
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye çıktı

Berlin
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İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye çıktı
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