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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 25.03.2020
İspanya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi

Madrid

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

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