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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 8189'a yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 31.03.2020
İspanya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 8189'a yükseldi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi.

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