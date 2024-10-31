Dolar
34.28
Euro
37.33
Altın
2,740.09
ETH/USDT
2,557.00
BTC/USDT
70,447.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı.

Şenhan Bolelli  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 140'a yükseldi Fotoğraf: Alex Juarez - AA

Madrid

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısının 140'a yükseldiğini duyurdu.

Haberde, halen çok sayıda kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
17 ilde 54 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi için 2030-2031 tarihini işaret etti
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi
Bakan Güler: Deniz Kuvvetlerimiz, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir
Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Benzer haberler

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Valensiya'da bir yıllık yağış 8 saatte düştü

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrail'i uluslararası savunma ve güvenlik fuarından çıkardı

LaLiga'daki ırkçı tezahürat ve tacizlere her hafta bir yenisi ekleniyor

LaLiga'daki ırkçı tezahürat ve tacizlere her hafta bir yenisi ekleniyor
Türkiye, İspanya'daki sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından üzüntü duyulduğunu bildirdi

Türkiye, İspanya'daki sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından üzüntü duyulduğunu bildirdi
DSÖ'den İspanya'daki ölümcül sellerin ardından "iklim değişikliği" vurgusu

DSÖ'den İspanya'daki ölümcül sellerin ardından "iklim değişikliği" vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet