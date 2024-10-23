Dolar
34.29
Euro
37.00
Altın
2,736.04
ETH/USDT
2,572.70
BTC/USDT
66,476.00
BIST 100
8,767.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya'da Podemos partisi bütçeye destek vermek için İsrail ile ilişkileri kesme şartı koydu

İspanya'da Podemos partisi, 2025 yılı bütçesine onay vermek için "soykırımcı İsrail devleti ile ticari ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi" ve "ev kiralarının yasa ile yüzde 40 düşürülmesi" şartlarını koyacağını açıkladı.

Şenhan Bolelli  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
İspanya'da Podemos partisi bütçeye destek vermek için İsrail ile ilişkileri kesme şartı koydu

Madrid

İspanya'da muhalefette olan ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisi, 2025 yılı bütçesine onay vermek için "soykırımcı İsrail devleti ile ticari ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi" ve "ev kiralarının yasa ile yüzde 40 düşürülmesi" şartlarını koyacağını açıkladı.

Mecliste 4 milletvekili olan Podemos partisi, azınlık sol hükümetinin 2025 yılı bütçesine destek vermek için iki şart koşarak, bunları netleştirmek için parti destekçilerinden oy kullanmalarını istedi.

"Soykırımcı İsrail devleti ile ticari ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi" ve "ev kiralarının yasa ile yüzde 40 düşürülmesi" şartları için internette destekçilerine 27 Ekim Pazar akşamına kadar oy kullanmaları çağrısı yapan Podemos, çoğunluğun onay vermesi ve sadece bu iki şartın gerçekleşmesi halinde bütçeye "evet" oyu kullanacağını, aksi takdirde "hayır" diyerek bütçenin kabul edilmesini zorlaştıracağını bildirdi.

Podemos lideri Ione Belarra, ülkenin en önemli iç sorununun "yüksek ev kiraları ve konut sorunu", dış sorununun ise "soykırımcı İsrail devletinin Filistin'e yönelik işgali ve saldırıları" olduğunu belirtti.

Koalisyon hükümetinde önemli tüm kararları büyük ortak Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) aldığını, geçmişte Podemos'un da içinde olduğu, koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakının ise pasif kaldığını savunan Belarra, meclisteki diğer sol görüşlü partilerin de bu inisiyatife destek vermesini ve İsrail ile ilişkilerin kesilip, kiralarının yüzde 40 indirilmesini savunmalarını talep etti.

Podemos'un destekçilerinin internetteki oylamada, bütçeye "evet" için ortaya konulan bu iki şarta destek vereceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya'da hükümetin koalisyon ortaklarında "İsrail ile silah ticareti" krizi

Diğer yandan İspanya'da son günlerde gündemde olan "İsrail ile silah ve askeri malzeme ticaretinin durdurulmasına" yönelik tartışmalar koalisyon hükümetinin ortaklarına da yansıdı.

Sumar partisinden Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, PSOE'den Savunma Bakanı Margarita Robles'e bir mektup göndererek, geçmişte imzalanan ancak halen yürürlükte olan İsrail ile silah ticareti anlaşmalarının iptal edilmesini istedi.

İspanyol basınında yayımlanan mektubunda Bakan Bustinduy, "Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması için çabalarımızı iki katına çıkarmak ve elimizden gelen her şeyi yapmak yükümlülüğümüzdür." diyerek, "İsrail'e topyekun silah ambargosunun yürürlüğe konmasını" talep etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere kenarındaki görüntüleri kamerada
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyona karşı topyekun mücadele ederek hakikate sahip çıkabiliriz
TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı
Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor

Benzer haberler

İspanya'da Podemos partisi bütçeye destek vermek için İsrail ile ilişkileri kesme şartı koydu

İspanya'da Podemos partisi bütçeye destek vermek için İsrail ile ilişkileri kesme şartı koydu

İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atan İsveçli 65 yaşındaki yüzücü Tekirdağ'a ulaştı

İspanyol sanatçılar ve akademisyenler hükümetten İsrail'e silah ticaretinin durdurulmasını istedi

İspanya, İsrail'e silah satışlarının durdurulması çağrısı yaptı

İspanya, İsrail'e silah satışlarının durdurulması çağrısı yaptı
Filistin, İspanya'nın İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladı

Filistin, İspanya'nın İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladı
Avrupa'da ikinci olan bocce oyuncularının yeni hedefi Dünya Şampiyonası

Avrupa'da ikinci olan bocce oyuncularının yeni hedefi Dünya Şampiyonası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet