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Dünya

İspanya'da özel üniversitelere öğrencilerine kalacak yer sağlama zorunluluğu getiriliyor

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, son yıllarda artan ev kiralarına karşı özel üniversitelere öğrencilerine kalacak yer sağlama zorunluluğu getirmek için harekete geçti.

Şenhan Bolelli  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
İspanya'da özel üniversitelere öğrencilerine kalacak yer sağlama zorunluluğu getiriliyor

Madrid

Ekonomi, Üniversiteler ve Konut bakanlıklarının arasında imzalanan protokol gereği, ülke genelindeki tüm özel üniversitelere öğrencileri için uygun şartlarda konaklamayı garanti etmelerinin zorunlu olacağı bildirildi.

Üniversiteler Bakanı Diana Morant, çıkarılacak kanun hükmünde kararname ile özel üniversitelere öğrencileri için yurt gibi kalacak yerleri temin etmesinin şart koşulacağını açıkladı.

İspanya'daki 91 üniversitenin 41'i özel olurken, üniversitelerin çoğunlukta olduğu Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga, Segovia gibi kentlerde konut sorununun her geçen gün arttığı biliniyor.

Öğrenci sendikalarından yapılan açıklamalarda, "Şanslı olanlar aylık 500 avroya tek oda kiralayabiliyor." derken, başkent Madrid'de kiralık oda fiyatlarının 900 avroya kadar çıktığı belirtiliyor.

Valensiya'da bir grup genç yüksek ev kiralarından dolayı geçen hafta başlattıkları bir protestoda, kent merkezindeki Belediye Meydanı'na çadırlarını kurmuştu.

İspanya'da son yayımlanan anketlerde "konut sorunu" İspanyolların "hayatlarında en çok endişe duyduğu sorunlar" sıralamasında 3. sıraya çıkarken, hükümet bunu çözmeye yönelik kararlar almaya çalışıyor.

Konut Bakanı Isabel Rodriguez, hafta içinde mecliste yaptığı bir konuşmada, "Konut sorunu, İspanya'da binlerce insanı boğan, acil bir sosyal durumdur. İyi ve uygun fiyatlı bir ev hakkını garanti eden çözümler üzerinde çalışıyoruz. Yeni sosyal konutların inşasının hızlandırılması ve kiralara sınırlama getirilmesine yönelik önlemler güçlendirilmeli." demişti.


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