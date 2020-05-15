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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 459'a çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 27 bin 459'a çıktı.

Şenhan Bolelli   | 15.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 459'a çıktı

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