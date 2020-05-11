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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 744'e çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artışla 26 bin 744'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 11.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 744'e çıktı

Madrid

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artışla 26 bin 744'e çıktı.

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