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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı.

Şenhan Bolelli   | 26.03.2020
İspanya'da Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı.

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