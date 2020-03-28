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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan bir günde 832 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.

Şenhan Bolelli   | 28.03.2020
İspanya'da Kovid-19'dan bir günde 832 kişi hayatını kaybetti

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.

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