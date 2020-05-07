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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 26 bin 70'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artışla 26 bin 70'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 07.05.2020
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 26 bin 70'e çıktı

Madrid
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İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 26 bin 70'e çıktı
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