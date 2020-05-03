Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde bazı kentlerin meydan ve caddelerinden görünüm
logo
Dünya

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 25 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 264'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 03.05.2020
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Madrid
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor
Kovid-19 salgını eczacılık ürünleri ihracatını durduramadı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 134 bini geçti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Beyaz bölgelerde camiler yarın ibadete açılıyor
Patoloji laboratuvarlarındaki önlemlere "Kovid-19" güncellemesi

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 25 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 25 bini geçti

İspanya hükümeti OHAL'i 23 Mayıs'a kadar uzatacak

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

İspanya'da hükümetten yüzde 9,2'lik küçülme tahmini

İspanya'da hükümetten yüzde 9,2'lik küçülme tahmini
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 281 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 281 kişi öldü
Agüero'dan koronavirüs açıklaması: Futbolcuların birçoğu korkuyor

Agüero'dan koronavirüs açıklaması: Futbolcuların birçoğu korkuyor