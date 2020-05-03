İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 25 bini geçti
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 264'e çıktı.
Madrid
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İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 264'e çıktı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.