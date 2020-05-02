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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 02.05.2020
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100'e çıktı.

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