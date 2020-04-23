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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 157'ye çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.

Şenhan Bolelli   | 23.04.2020
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 157'ye çıktı

Madrid

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.

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