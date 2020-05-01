İspanya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 24 bin 824'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.
Madrid
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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.