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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 24 bin 824'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 01.05.2020
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 24 bin 824'e yükseldi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid
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