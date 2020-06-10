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Dünya

İspanya'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden Belçika Prensi Joachim'e para cezası

Belçika Prensi Joachim'e, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan olağanüstü hali (OHAL) ihlal etmekten 10 bin 400 avro ceza verildi.

Şenhan Bolelli   | 10.06.2020
İspanya'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden Belçika Prensi Joachim'e para cezası

Madrid

Belçika Prensi Joachim'e, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan olağanüstü hali (OHAL) ihlal etmekten 10 bin 400 avro ceza verildi.

Kurtuba Valiliği, OHAL kurallarını çiğneyerek 26 Mayıs'ta kentte aile ve arkadaş grubu arasında düzenlenen partiye katılan Prens Joachim'e para cezası kesti.

Yasalar gereği 10 bin 400 avroluk cezaya 15 gün içinde itiraz hakkı olan Prens Joachim, erken ödeme yapması durumunda yüzde 50 indirimden faydalanacak.

Belçika Kralı Felipe'nin yeğeni olan Prens Joachim, kız arkadaşı Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e gelmiş ve ardından hızlı trenle Kurtuba'ya geçmişti.

Ortiz'in ailesinin ve Sevilla kentinden gelen arkadaş grubunun olduğu partiye katılan Prens Joachim'e bir gün sonra yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Prens Joachim ve Kurtuba'dayken birlikte olduğu tespit edilen 26 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmıştı.

İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler gereği en fazla 15 kişinin toplanmasına izin verilirken, söz konusu partiye 27 kişinin katılmasından ve yasak olmasına rağmen şehirler arası seyahat yapılmasından dolayı sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştı.


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