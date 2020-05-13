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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 104'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 13.05.2020
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 104'e yükseldi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.

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