İspanya'da koronavirüsten bir günde 462 kişi daha hayatını kaybetti
İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi.
Madrid
İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi.
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