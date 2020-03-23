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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da koronavirüsten bir günde 462 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 23.03.2020
İspanya'da koronavirüsten bir günde 462 kişi daha hayatını kaybetti

Madrid

İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi.

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