Dolar
43.28
Euro
50.20
Altın
4,583.04
ETH/USDT
3,341.00
BTC/USDT
95,450.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Şenhan Bolelli  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Madrid

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlardan dolayı manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi.

Verilen ilk bilgilere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

İspanya'da kutsanan atlar ateşin üzerinden atlatıldı

Türkiye, Mısır ve Katar’ın Gazze’deki çabaları uluslararası alanda takdir topluyor

Türkiye, Mısır ve Katar’ın Gazze’deki çabaları uluslararası alanda takdir topluyor
İspanya uluslararası barış ve güvenlik için "küresel çok taraflılık ittifakı" önerdi

İspanya uluslararası barış ve güvenlik için "küresel çok taraflılık ittifakı" önerdi
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026 Dörtlü Finali, Badalona'da düzenlenecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026 Dörtlü Finali, Badalona'da düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet