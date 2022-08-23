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Dünya

İspanya'da baraj ve göletlerin doluluk seviyesi 27 yılın en düşük seviyesinde

İspanya'da su tüketimi için kullanılan baraj ve göletlerin doluluğu son 27 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Şenhan Bolelli   | 23.08.2022
İspanya'da baraj ve göletlerin doluluk seviyesi 27 yılın en düşük seviyesinde

Madrid

Ekolojik Geçiş Bakanlığının yayımladığı İspanya Hidrolojik Bülteninde, insanların ve tarımsal alanın kullanımına ayrılan baraj ve göletlerde depolanan suyun doluluk seviyesinin yüzde 32,4 olduğu bildirildi.

Bültende, son günlerde ülkenin bazı yerlerindeki yağışlara rağmen baraj ve göletlerde 589 metreküplük su kaybı olduğu belirtildi.

İspanya'da depolanan suyun en düşük seviyesi 1995 yılında yüzde 30,5 olurken, bu oran geçen yıl yüzde 45,51 idi.

Yetkililer, yüzde 30'luk birikmiş yağış açığı ve normalden daha kurak geçen yazdan dolayı uzun süreli kuraklık riskinin ve bunun yaşam kalitesine etkisinin daha belirgin olduğuna dikkati çekiyor.

Su sıkıntısı özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe kendini gösteriyor.

Diğer yandan hidroelektrik üretimi de son 30 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, hidroelektrik santrallerinde bu yılki üretimin 2021'nin yarısına denk düştüğünü ve bu düşüşü telafi etmek için kombine çevrim santrallerinin daha çok doğal gaz tükettiğini ifade ediyor.

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