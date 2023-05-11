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Dünya

İspanya'da "Altın Vize" uygulamasıyla son 10 yılda yabancılar 5 bin 419 emlak satın aldı

İspanya'da yabancı yatırımcıları çekmek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 2013'te yürürlüğe giren "Altın Vize" uygulamasıyla yabancıların 5 bin 419 emlak satın aldığı bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
İspanya'da "Altın Vize" uygulamasıyla son 10 yılda yabancılar 5 bin 419 emlak satın aldı

Madrid

İçişleri Bakanlığının verilerine göre "Altın Vize" programıyla son 10 yılda yabancılar tarafından alınan 5 bin 419 konutun yüzde 45'i Çinliler, yüzde 19,6'sı Ruslar ve yüzde 2,7'si Ukraynalılara satıldı.

Altın Vize sahibi olmak için yabancıların en çok konut aldığı yerler Barselona ile başkent Madrid oldu, onları Endülüs, Valensiya, Kanarya Adaları ve Balear Adaları izledi.

Ülkeye vizesiz girilmesini sağlayan oturma iznini almak için en az 500 bin avroluk emlak ya da 1 milyon avrodan fazla yatırım veya devlet bonosu satın alınması gerekiyor.

Altın Vize alan yabancıların bu statülerini korumaları ve 5 yıl sonrasında vatandaşlık başvurusunda bulunmaya hak kazanmaları için ise İspanya'da yılda en az 6 ay geçirmeleri şart koşuluyor.

İspanya hükümeti, konut sorunundan dolayı Altın Vize uygulamasına sınırlama getirmeye hazırlanıyor

Diğer yandan İspanyol hükümetinin, ülkedeki konut sorunundan dolayı son 10 yıldır uygulanan Altın Vize programına sınırlama getirmek için çalışma başlattığı belirtildi.

İspanyol basını, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden gelen tepkileri dikkate alan Ekonomik İşler, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığının Altın Vize'yi zorlaştıracak düzenlemeler hazırladığını yazdı.

Bakanlığın, Altın Vize programını revize etmek için bundan yararlanan yabancıların İspanyol ekonomisine gerçek katkılarını araştırdığı ifade ediliyor.

Koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren "Mas Pais" adlı siyasi partinin lideri İnigo Errejon da basına yaptığı açıklamada, "Altın Vize'nin İspanya'da konut fiyatlarının spekülasyonunu teşvik ettiğini, ulusal ekonomiye faydasının olmadığını ve büyük kentlerdeki yerel nüfusu kaçırdığını" savundu.

Portekiz, 2012'de başlattığı Altın Vize uygulamasını, ülkede artan kira ve konut fiyatlarından dolayı bu yılın başlarında sonlandırmıştı.

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