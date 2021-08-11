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Dünya

İspanya ve Portekiz'i etkilemesi beklenen sıcak hava dalgası orman yangını riskini artıracak

İspanya ve Portekiz'de etkili olması beklenen hava sıcaklığının orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Emre Aytekin   | 11.08.2021
İspanya ve Portekiz'i etkilemesi beklenen sıcak hava dalgası orman yangını riskini artıracak

Ankara

Meteoroloji servisleri, Afrika'dan gelen kuru ve sıcak hava dalgasının İber Yarımadası'na doğru ilerlediği ve bölgede sıcaklıkların gelecek hafta başından itibaren 40 santigrat derecenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, sıcak havanın orman yangını riskini artıracağına dikkati çekti. Ülkede 2017'deki 100 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarını hatırlatan Başbakan Costa, vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, yayımladığı hava durumu özel uyarısında, azami ve asgari sıcaklık değerlerinin yılın bu dönemdeki ortalamasının çok üzerinde seyretmesinin beklendiğini, sıcaklığın bazı bölgelerde 44 santigrat derecenin üzerine çıkabileceğini belirtti.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası temmuzun son haftalarından itibaren Güneydoğu Avrupa kıyılarında etkili olmuş, bölgede sıcaklık artarken, Cezayir, Tunus, İtalya, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye'de geniş çaplı orman yangınları çıkmıştı.

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