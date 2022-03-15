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Dünya

İspanya, Sahra Çölü'nden gelen fırtına nedeniyle sarı toz bulutlarıyla kaplandı

Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'nın büyük kısmında etkili oldu.

Şenhan Bolelli   | 15.03.2022
İspanya, Sahra Çölü'nden gelen fırtına nedeniyle sarı toz bulutlarıyla kaplandı Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Madrid

Son yılların en büyük toz fırtınasını yaşayan İspanya'nın güneyinden kuzeyine birçok şehrinde sokaklar ve arabaların üzerleri sarı tozlarla kaplandı.

Sabah kalktıklarında araçlarını tamamen toz içinde bulan İspanyollar araç yıkama istasyonlarına akın ederken, esnafın da dükkan önlerini ve vitrinlerini temizlediği görüldü.

Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı.

Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyardı.

Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.

Toz bulutunun İspanya'daki etkisinin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

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