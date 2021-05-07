Euro
10.00
Dolar
8.23
BIST 100
1,442.40
Altın
1,831.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

İspanya Başbakanı Sanchez, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisine tam destek verdiklerini ancak bunun gelişmekte olan ülkelere aşının erişiminde tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Şenhan Bolelli   | 07.05.2021
İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

Madrid

İspanya Başbakanı Sanchez, Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen Sosyal Zirve'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı (Joe) Biden'ın aşıların fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisini olumlu bulup, tam destek veriyoruz. Ama sadece bu yeterli olmaz" diyen Sanchez, Kovid-19 aşılarının gelişmekte olan ülkelere ulaştırılabilmesi için "teknoloji transferini güçlendirecek mekanizmaları harekete geçirecek, küresel aşı üretimini artıracak ve dağıtımı hızlandıracak bir plana ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

Sanchez, bahsettikleri planla ilgili AB'ye bir öneri sunduklarını kaydetti.

Mevcut durumda AB ülkelerinin çoğunluğu Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisine destek verirken, Almanya'nın karşı çıktığı açıklanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı
İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor
DSÖ'ye göre en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi Kovid-19 aşı programlarından yararlanamıyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti
Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor

Benzer haberler

İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

DSÖ'ye göre en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi Kovid-19 aşı programlarından yararlanamıyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti

Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor

Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor
Van'da 55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldü

Van'da 55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldü
Dünya genelinde 1,24 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 1,24 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı