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Dünya

İspanya, istikşafi görüşmelere başlanacak olmasından dolayı Türkiye ve Yunanistan'ı kutladı

İspanya Hükümeti, istikşafi görüşmelere başlanması için anlaşma sağlayan Türkiye ve Yunanistan'ı kutladı.

Şenhan Bolelli   | 23.09.2020
İspanya, istikşafi görüşmelere başlanacak olmasından dolayı Türkiye ve Yunanistan'ı kutladı

Madrid

İspanya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Hükümeti, istikşafi görüşmeler çerçevesinde ikili diyaloğu yeniden başlatma kararlarına ilişkin Türk ve Yunan hükümetlerinin açıklamalarını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşmelerin başlatılması yönünde gösterdikleri çabalardan dolayı AB dönem başkanı olarak Almanya'ya, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e, AB Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a teşekkür eden İspanya hükümetinin, meyvelerini vermeye başlayan bu çabalara her zaman aktif destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "İspanya, her iki tarafın attığı bu önemli adımın Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azalmasına yardımcı olacağını umuyor." denildi.

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