Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,901.00
BTC/USDT
68,399.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya hükümeti, Filistin devletinin bu yasama döneminde Meclis'te tanınmasını isteyecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'in bu yasama döneminde Filistin devletini tanımasına ilişkin bir karar alması için çaba göstereceğini bir kez daha yineledi.

Şenhan Bolelli  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
İspanya hükümeti, Filistin devletinin bu yasama döneminde Meclis'te tanınmasını isteyecek

Madrid

Sanchez, Bask bölgesindeki Bilbao kentinde yaptığı konuşmada, hükümet olarak Filistin devletinin tanınması için bir karar metnini bu yasama döneminde Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Uluslararası barış konferansı ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını kaydeden Sanchez, Filistin devletinin tanınmasını "ahlaki inançtan, haklı bir dava olmasından ama aynı zamanda İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak birlikte yaşaması ve bir arada var olabilmesinin tek yolu olduğu için istediğini" kaydetti.

Sanchez, 15 Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümeti için Meclis'ten güvenoyu istediği konuşmasında, "yeni hükümetin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını" söylemişti.

Bu kararı diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte almak isteyen ancak şimdiye kadar yürütülen diplomaside yeterli desteği bulamayan Sanchez, ocak ayından itibaren yaptığı açıklamalarda, "İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi
Fatih'te motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti
'2023 yılında 5500 öğrenciye burs tahsisi gerçekleştirdik'
Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İspanya hükümeti, Filistin devletinin bu yasama döneminde Meclis'te tanınmasını isteyecek

İspanya hükümeti, Filistin devletinin bu yasama döneminde Meclis'te tanınmasını isteyecek

Sanchez ve Lula'dan İsrail'e eleştiri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet