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Dünya

İspanya hükümeti: 7 Ekim'den bu yana İsrail'e hiçbir askeri malzeme satışı yapılmadı

İspanya Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, İspanya'nın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bu ülkeye hiçbir askeri malzeme satışı yapmadığını söyledi.

Şenhan Bolelli  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İspanya hükümeti: 7 Ekim'den bu yana İsrail'e hiçbir askeri malzeme satışı yapılmadı

Madrid

Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alegria, İspanyol basınında dün çıkan ve tepkilere yol açan, Palencia kentindeki İspanyol şirketinin kasımda İsrail'e 987 milyon avro değerinde askeri mühimmat sattığı iddiasını yalanlayarak, bu verinin 7 Ekim öncesine ait olduğunu ifade etti.

Alegria, İspanya hükümetinin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışının askıya alınması konusunda çok dikkatli olduğunu dile getirdi.

Dünyada barışa ilişkin uluslararası çalışmalar yapan bağımsız kurum Centro Delas, Comex dış ticaret sitesindeki verilere göre dün yaptığı açıklamada, bir İspanyol şirketinin 987 bin avro karşılığında Kasım 2023'te İsrail'e askeri mühimmat sattığını duyurmuştu.

Bu iddianın arkasından gerek koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar gerekse hükümete dışarıdan destek veren Podemos partileri, "İsrail'e silah satışları askıya alındı" sözüne rağmen bunu yerine getirmediği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'i eleştirmişti.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisi ise Bakan Albares'ten Meclis'te bu iddialara açıklama getirmesini istemişti.

Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı da bu haberler üzerine yazılı açıklama yaparak, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e herhangi bir silah satışı operasyonuna izin verilmedi." bilgisini paylaşmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün basına yaptığı açıklamada, üye ülkelere silah satışını durdurma çağrısında bulunmuştu.

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