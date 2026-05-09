İspanya, hantavirüs vakalı gemideki yolcuları karantina altında tahliye edecek Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife limanında demirlemesine izin veren İspanya hükümeti, gemideki yolcuları askeri birliklerle ve bölgeyi karantinaya alarak tahliye edecek.

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanına yerel saat ile yarın 04.00 ile 06.00 (TSİ 06.00-08.00) arasında ulaşması beklenen "MV Hondius" adlı gemideki 23 ulustan 150'ye yakın yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıkları tamamladı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Sağlık Bakanı Monica Garcia ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gemideki yolcuların tahliyesini yakından koordine etmek için Tenerife adasına geldi.

İçişleri ve sağlık bakanlıklarından basına verilen bilgilerde, virüsün Tenerife'deki sivil halka herhangi bir risk taşımaması için geminin liman girişine demirleyeceği, yolcuların ülkelere göre organize edilen teknelerle gemiden limana ve oradan otobüslerle Tenerife havalimanına transfer edileceği bildirildi.

Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı askerlerin kontrolünde gerçekleşecek olan tahliye işleminden önce tüm yolcuların ve mürettebatın gemi içinde sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Hükümet, limandan havalimanına transferin mümkün olduğunca hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için yolcuların uçakları hazır olana kadar gemiden ayrılmayacakları, her transferin yaklaşık 10 dakika süreceği ve eğer herhangi bir ülke yolcularını geri getirmek için uçak göndermezse, Avrupa Birliği'ne ait iki kurtarma uçağının onların transferini üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

Gemiden ilk olarak Madrid'deki Gomez Ulla askeri hastanesine gönderilecek ve karantinaya alınacak 14 İspanyol yolcunun ineceği, tüm yolcuların ülkelerine gönderileceği, transfere dahil olan tüm personelin FFP2 tipi yüz maskesi takacağı, yolcu bagajlarının torbalara konulacağı kaydedildi.

Geminin bir deniz mili yarı çapına yaklaşma yasağı getirildiği, liman çevresinin tamamen karantinaya alınacağı da ifade edildi.

İçişleri Bakanı Marlaska, "Hondius gemisinin yolcuları ve mürettebatı yalnızca tahliye operasyonunda çalışan profesyonellerle iletişime geçebilecek. Sivil halkla hiçbir temas olmayacak." ifadelerini kullanırken, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da yayımladığı mesajda "Bu başka bir virüs değil" diyerek Tenerife halkının endişelerini gidermeye çalıştı.

Şimdiye kadar hantavirüsten 3 kişinin hayatını kaybettiği ve mevcut durumda 6 virüs teşhisi konulan kişinin olduğu gemide, 23 ülkeden 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor.

