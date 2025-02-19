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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya Başbakanı Sanchez: (Trump'ın Gazze planı) Ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yerlerinde etme planını "ahlak dışı" olarak değerlendirdi.

Şenhan Bolelli  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İspanya Başbakanı Sanchez: (Trump'ın Gazze planı) Ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Sanchez, İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına bir kez daha açıkça tepki gösteren Sanchez, "Bu ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze Filistinlilere aittir ve gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." dedi.

Sanchez, Filistinlileri yerlerinden edecek herhangi bir girişimin, "bölgesel ve küresel boyutta istikrarsızlaştırıcı bir etki" yapacağını vurguladı.

İspanya Başbakanı, "Gazze'de Arap ülkelerinin liderliğinin temel olması gerektiğini" ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını söyledi.

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