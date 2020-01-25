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Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Dünya

İslami Cihad'dan Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Yüzyılın Anlaşması planına tepki olarak Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ABD ile koordinasyonu durdurmaya çağırdı.

Gülşen Topçu   | 25.01.2020
İslami Cihad'dan Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Hareket liderlerinden Halid el-Batş, Gazze'deki El-Ömeri Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Filistin halkını karşısına alıp İsrail'den yana tavır sergilediğini ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaç edindiğini söyledi.

Uluslararası hukuk ve adaletin, ABD gözetiminde İsrail'in planlarının yürürlüğe koyulması için kullanıldığını belirten Batş, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilerin ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı gelmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin planlarına karşı koyabilmek için ulusal birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Batş, Arap Birliği ve İİT'ye de ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in, topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.



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