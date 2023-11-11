İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nden ortak bildiri
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" düzenlendi. Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı.
Ankara
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi;
"Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder.
Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.
Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz.
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz."
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