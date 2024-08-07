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Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in suçlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplandı.

İbrahim Khazen, Safiye Karabacak  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in suçlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Riyad

İİT'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden suçlarını ve İran'ın egemenliğine yönelik saldırılarını tartışmak üzere örgüte üye devletlerin dışişleri bakanları düzeyinde Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısının başladığı" bildirildi.

İİT'den 5 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı ve İran'ın egemenliğinin ihlali gibi konuların yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik devam eden ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı belirtilmişti.

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