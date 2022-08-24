Dolar
18.16
Euro
18.04
Altın
1,750.06
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
21,544.00
BIST 100
3,083.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde devam ediyor Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
logo
Dünya

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Filistin'deki çalışmalarından dolayı devlet liyakat nişanına layık görüldü.

Elif Küçük   | 24.08.2022
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi

İstanbul

ICYF'den yapılan açıklamaya göre Ayhan, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 53. yıl dönümünde Filistin'de bir dizi ziyarette bulundu.

Filistin Başbakanlık Külliyesi'nde düzenlenen törende Ayhan'a, Filistin'e verdiği kalıcı destek dolayısıyla devlet liyakat nişanı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından takdim edildi.

Burada konuşan Mahmud Abbas, Ayhan'a, Filistinli gençlerin davasına katkılarından dolayı bir teşekkür ve takdirin göstergesi olarak devlet liyakat nişanını sunduklarını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de çabalarından dolayı Ayhan'a teşekkür ederek, Filistin'e desteğinin devam etmesini istedi.

Törende Ayhan, Filistin ve diğer ülkelerde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Filistin ziyareti esnasında, Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı Korgeneral Cibril Rajoub'la da bir araya gelerek, iki kurum arasındaki iş birliğini daha üst seviyelere taşımanın yollarını müzakere etti.

El Halil şehrini ziyareti sırasında Vali Cibrin Albakri ve Nablus Belediye Başkanı Sami Alhajjawi ile de görüşen Ayhan, ayrıca Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Semra Demirer'e de İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi" açıldı
İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
Bakan Akar: Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir

Benzer haberler

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi

Filistin yönetimi: Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı'nı kullanmasını kabul etmiyoruz

Filistin: Mahmud Abbas karalama kampanyasına maruz kalıyor

Filistinli Abide, Yahudi yerleşim birimlerinin ortasında vatan toprağını koruyor

Filistinli Abide, Yahudi yerleşim birimlerinin ortasında vatan toprağını koruyor
Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama

Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet