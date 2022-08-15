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Dünya

İskoçya ücretsiz hijyenik kadın ürünleri sağlayan ilk ülke oldu

İskoçya, yeni onaylanan yasaya göre, hijyenik kadın ürünlerini ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu.

Burcu Yağcı, Saadet Firdevs Aparı   | 15.08.2022
İskoçya ücretsiz hijyenik kadın ürünleri sağlayan ilk ülke oldu

Ankara

İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen Ürünleri Yasası'na göre, ihtiyacı olan herkese ücretsiz hijyenik ürünler sağlanması, yetkililer için yasal bir zorunluluk haline getirildi.

Ücretsiz hijyenik ürünler sağlamak için 2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti.

Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu; kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.

Ülke çapındaki kampanya, kuzeydeki birkaç yerel konseyin kadın vatandaşlara ücretsiz hijyenik ürünler sağlamasından sonra başlatıldı.

Bununla birlikte, Lennon'un hareketi halk desteği aldı ve İskoç Parlamentosu, 2020'de üyelerinin oy birliğiyle bunu yasalaştırmayı onayladı.

Kadın hijyen ürünlerindeki yetersizliğin önüne geçilmesine önemli bir etkisi olacak yasanın, 2020-2021'de Kovid-19 salgını boyunca bu ürünlerin eksikliği yaşayan birçok kadına yardımcı olması bekleniyor.

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