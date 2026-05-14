İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"nde "Araplara ölüm" sloganları atıldı Eski Şehir'in tarihi Şam Kapısı'nda toplanan çok sayıda aşırı sağcı İsrailli "Araplara ölüm", "Köyün yansın" sloganları attı. Provokatif yürüyüşe katılan aşırılıkçı gruplar, bölgedeki Filistinliler ve basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrail'in 1967'deki işgalini kutlamak için düzenlenen provokatif "bayrak yürüyüşü"ne on binlerce aşırı sağcı İsrailli katıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, her yıl İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin İbrani Takvimi'ne göre yıl dönümünde söz konusu provokatif yürüyüşü gerçekleştiriyor.

"Araplara ölüm", "Filistin köylerini yakalım" sloganları atıldı

Sayıları binleri bulan aşırı sağcı fanatik İsrailliler, "Araplara ölüm", "Filistin köylerini yakalım" sloganları atarak ellerinde İsrail bayrakları ile Eski Şehir'in tarihi Şam Kapısı'ndan girdi.

İsrail polisinin kentin çeşitli bölgelerine çok sayıda barikat kurduğu ve Filistinlilerin Eski Şehir bölgesine girmesine izin vermediği de görüldü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından fanatik İsraillilerin toplandığı Şam Kapısı'na geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da provokatif etkinlikte fanatik gruplar Şam Kapısı'ndan Eski Şehir'e ırkçı marşlar eşliğinde girerek Burak (Ağlama) Duvarı'na kadar yürüdü.

Fanatik Yahudilerden Eski Şehir'deki Filistinliler ve gazetecilere saldırı

Sabah erken saatlerinden itibaren provokatif "bayrak yürüyüşü" için Şam Kapısı'nda toplanmaya başlayan aşırı sağcı İsrailliler, Eski Şehir girişinde Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bölgedeki gazeteciler de aşırı sağcı İsrailli grupların hedefi oldu. Fanatik gruplar görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı.

İsrail polisinin fanatik grupların Filistinlilere ve dükkanlarına saldırılarına karşı kalkan oluşturmak için Eski Şehir içinde bulunan aktivistleri zorla bölgeden uzaklaştırdığı da görüldü.

Öte yandan polis Eski Şehir'deki tüm basın mensuplarını zorla Şam Kapısı'ndan dışarı çıkarırken ırkçı sloganlar atan gruba bir müdahalede bulunmadı.

Provokatif yürüyüşe katılan fanatik grupların Eski Şehir'in Hristiyan mahallesinde yaşayan sakinlere saldırıda bulunduğu görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Provokatif "bayrak yürüyüşü" her yıl düzenleniyor

Fanatik İsrailli gruplar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Yürüyüşte on binlerce aşırı sağcı İsrailli, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

Hamas'tan "bayrak yürüyüşü"ne tepki

Hamas, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki baskınları ile fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalini kutlamak için düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşünün", kentin kimliğini değiştirmeye yönelik “başarısız girişimler” olduğunu belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Terörist işgalci İsrail’in suç niteliğindeki saldırıları, yerleşimcilerin baskınları ve Kudüs ile Mescid-i Aksa’da düzenledikleri bayrak yürüyüşleri, kutsal topraklarımızın kimliğini değiştirmeye yönelik başarısız girişimlerdir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kudüs’ün “İsrail’in tüm baskı ve Yahudileştirme politikalarına rağmen Filistin, Arap ve İslam kimliğini koruyacağı” vurgulandı.

İsrail’in Kudüslülere ve Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere yönelik uygulamalarının da eleştirildiği açıklamada, “Terörist işgalci İsrail, baskılarını, baskınlarını ve kısıtlamalarını artırsa da Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Filistin halkının kalbindeki yerini söküp atamayacaktır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Mescid-i Aksa’nın bir iman ve aidiyet meselesi olduğu, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasının vicdanında köklü bir yere sahip bulunduğu” ifade edildi.

Hamas, “direnişin Mescid-i Aksa’yı, Filistin halkını ve kutsal değerleri savunma konusunda kararlılığını sürdüreceğini” belirterek, “tüm fedakarlıklara rağmen pusulanın özgürlük ve işgalden kurtuluş hedefini göstermeye devam edeceğini” kaydetti.

Açıklamada Arap ve İslam dünyasına da çağrıda bulunularak, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik “tarihi ve dini sorumlulukların yerine getirilmesi” ve İsrail’in uygulamalarına karşı her düzeyde baskı kurulması istendi.

İslami Cihad yürüyüşe tepki gösterdi

Filistin İslami Cihad Hareketi, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki İsrail işgalini kutlamak için düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşünün" “ümmetin kalbine ve onurunun simgesi olan Mescid-i Aksa’ya yönelik bir saldırı” olduğunu belirtti.

Hareketin Sözcüsü Muhammed el-Hac Musa tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sözde ‘Bayrak Yürüyüşü’ aracılığıyla Mübarek Mescid-i Aksa’yı hedef alan alçak Siyonist saldırı, ümmetin kalbine ve onurunun simgesine yönelik bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu saldırı tüm halkları ve güçleri, kutsal mekanları Yahudileştirme projesine karşı koruma yönündeki tarihi sorumluluklarıyla yüz yüze bırakmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Kudüs’ü savunmanın, Siyonist projeye karşı mücadelenin temel dayanağı ve ortak dini ile milli bir görev olduğu” vurgulanarak, “işgalin (İsrail) kutsal kent üzerinde hakimiyet kurma girişimlerinin, Filistin halkının direnişi karşısında başarısızlığa uğrayacağı” kaydedildi.

Hareket ayrıca, “işgal projelerine karşı koyma konusundaki kararlılığını yinelediğini” belirterek, “İsrail’in terör politikalarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını ve Kudüs’ün gerçekliğini değiştiremeyeceğini” ifade etti.

Kudüs’ün “ümmetin boynundaki bir emanet olarak kalmaya devam edeceğine” vurgu yapılan açıklamada, İsrail’in kutsal kente ve Mescid-i Aksa’ya yönelik Yahudileştirme politikalarına karşı sorumluluk üstlenilmesi çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.