İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü aktarıldı.
Kudüs
İsrail basını, 4 kişinin öldüğü saldırıda 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.
İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Yapılan Açıklamada, Saldırıda Yaralanan 15 Kişinin 5'inin Durumunun Kritik Olduğu Bildirildi.
Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
