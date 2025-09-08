Dolar
41.26
Euro
48.43
Altın
3,611.79
ETH/USDT
4,310.80
BTC/USDT
111,786.00
BIST 100
10,530.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

Faruk Hanedar  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail basını, 4 kişinin öldüğü saldırıda 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Yapılan Açıklamada, Saldırıda Yaralanan 15 Kişinin 5'inin Durumunun Kritik Olduğu Bildirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu babası Recep Yazıcıoğlu'nun idareciliğini anlattı
Türkiye, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Kılınak ile temas halinde
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Benzer haberler

Türkiye, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Kılınak ile temas halinde

Türkiye, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Kılınak ile temas halinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

İsrail'in hastane saldırısından kurtulan gazeteci: Arkadaşlarımı gördükten sonra bacağımı kaybetmeme üzülmedim

İsrail'in hastane saldırısından kurtulan gazeteci: Arkadaşlarımı gördükten sonra bacağımı kaybetmeme üzülmedim
DSÖ, İsrail'in Gazze kentine askeri müdahalesinin korkunç sonuçları olacağı kanaatinde

DSÖ, İsrail'in Gazze kentine askeri müdahalesinin korkunç sonuçları olacağı kanaatinde
DSÖ'ye göre İsrail'in hedef aldığı Nasır Hastanesinin tahliyesi "felaketin de ötesinde" olur

DSÖ'ye göre İsrail'in hedef aldığı Nasır Hastanesinin tahliyesi "felaketin de ötesinde" olur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet