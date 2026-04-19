İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Esirler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde, Filistinli Esirler Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus Valisi Gassan Daglas ile Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari'nin de katıldığı yürüyüş, Nablus Belediye Meclisi önünden başlayarak kent merkezindeki Şehitler Meydanı’na kadar sürdü.

Vali Daglas, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistinli Esirler Günü’nün, aynı zamanda Fetih hareketinin önde gelen isimlerinden Halil el-Vezir'in (Ebu Cihad) 1988 yılında Tunus’ta İsrail tarafından suikasta uğramasının yıl dönümünün de yer aldığı nisan ayına denk geldiğini belirtti.

Filistin halkının, karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen onurunu savunmayı ve kutsal değerlerini korumayı sürdüreceğini vurgulayan Daglas, Filistinlilere yönelik İsrail ablukasının ve esirlere karşı ihlallerin devam ettiğini ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari de konuşmasında, Fetih liderlerinden Mervan Bergusi’nin tutuklanmasının 24’üncü, Halil el-Vezir’in suikastının ise 38’inci yıl dönümüne işaret ederek, bu günün esirler meselesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Zeğari, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sürekli ihlallerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Filistinli Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 600’den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor. Tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığı, bu nedenle onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.