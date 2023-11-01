Dolar
28.33
Euro
29.85
Altın
1,978.65
ETH/USDT
1,792.90
BTC/USDT
34,285.00
BIST 100
7,528.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlandalı Bakan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin, İsrail’in Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonrası meydana gelen yüksek sayıdaki can kaybı karşısında "derin şok" yaşadığını söyledi.

Zuhal Demirci  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
İrlandalı Bakan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi

Londra

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail’in dün Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonrası meydana gelen yüksek sayıdaki can kaybı karşısında "derin şok" yaşadığını belirterek "savaş hukukunun her zaman geçerli olduğunu" kaydetti.

Martin, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in dün Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalamasının ardından meydana gelen yüksek sayıdaki can kaybı karşısında derin şok yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, İsrail'in kendini savunma hakkının "Uluslararası İnsancıl Hukuk parametreleri dahilinde" olması gerektiğini birçok kez açıkça ifade ettiğini hatırlatan Martin, "Bu, düşmanlıkların yürütülmesinde ayrım, gereklilik, orantılılık ve tedbir ilkelerinin gözetilmesi ve sivillerin korunması gerektiği anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ifadelerine atıfta bulunarak Guterres'in, uluslararası insancıl hukukun seçici şekilde uygulanamayacağı konusunda net olduğunu belirtti ve "savaş hukukunun her zaman geçerli olduğunu" kaydetti.

"Bunun devam etmesine izin veremeyiz. Buna bir son verilmeli"

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen çocuk sayısının 2019'dan bu yana dünya genelinde tüm çatışmalarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğuna ilişkin haberleri anımsatan Martin, "Bunun devam etmesine izin veremeyiz. Buna bir son verilmelidir." çağrısında bulundu.

İrlandalı Bakan Martin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de yaşanan trajedi karşısında, Avrupa Birliği (AB) geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçlar için aralar verilmesi çağrısında bulundu. Şimdi acilen 'insani ateşkese' ve sivillere hayati malzemelerin ulaştırılması için 'insani erişimin önemli ölçüde arttırılmasına' ihtiyacımız var. Daha fazla bekleyemeyiz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği
Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri yüz yüze yapılan ilk resmi toplantıyı değerlendirdi
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi 8 ülkede yayımlandı

Benzer haberler

BM: Acil insani bir ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi

BM: Acil insani bir ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi

Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, İsrail Dışişleri Bakanlığının paylaştığı fotoğraflarla ilgili açıklama

İrlandalı Bakan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi

İrlandalı Bakan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında son durum

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında son durum
Gazze Şeridi'ndeki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çalışmalarını durdurdu

Gazze Şeridi'ndeki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çalışmalarını durdurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet