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Dünya

İrlanda'da Yüksek Mahkeme, sığınmacıların haklarının ihlal edildiğine hükmetti

İrlanda'da Yüksek Mahkeme, devletin sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamamasının "temel hakların ihlali" olduğuna hükmetti.

Zuhal Demirci  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
İrlanda'da Yüksek Mahkeme, sığınmacıların haklarının ihlal edildiğine hükmetti

Londra

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonunun (IHREC) yeni gelen sığınmacılara yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği konusunda hükümete karşı açtığı davada karar açıklandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Barry O'Donnell, hükümetin, başvuru sahiplerinin barınma konusundaki temel ihtiyaçlarını karşılamamasının, "devletin, bu kişilerin Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin 1. maddesinde öngörülen haklarını ihlal ettiğini" belirtti.

Öte yandan, mahkeme, IHREC tarafından talep edilen ve yasal hakların veya yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayan zorunlu emirleri vermedi.

Yargıç O'Donnell, mahkemenin, hükümetin yükümlülüklerini göz ardı edeceği sonucuna varmadığını belirterek, "Devlet durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf ettiğini açıkça belirtti ve mahkeme de bunu kabul ediyor." dedi.

İrlanda polisi, mayısta başkent Dublin'de sığınmacıların kullanıldığı yüzlerce çadırı kaldırmıştı.

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