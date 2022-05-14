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Dünya

Irkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu mahallelerde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor.

Atila Altuntaş   | 14.05.2022
Irkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor

Stockholm

Kurşun geçirmez zırhlı araçla ve polis korumasında Stockholm'ün Husby Mahallesi'ne getirilen Paludan, burada Kur'an-ı Kerim yakarak İslam dini ve Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etti.

Oturdukları binanın yanında Kur'an-ı Kerim yakılması ve megafonla rahatsız edilmeleri üzerine balkonlara çıkan Müslümanlar, "Cumartesi gibi tatil bir günde çocuklarımızla evlerimizde rahat oturamayacak mıyız? Paludan'ın İslam'a hakaretlerini evimizden dinlemek zorunda mıyız?" şeklinde polise tepki gösterdi.

Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağladı.

Daha sonra Türklerin yaşadığı Hallunda Mahallesi'ne polis eşliğinde bir konvoyla götürülen Paludan, burada da bir Türk lokantasının önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Lokantanın sahibi Osman Demir, Paludan'a tepki göstererek yumurta atmasının üzerine polisler, Demir'e copla saldırdı ve lokantasını kapattırdı.

Paludan'ın provokasyonu için bölgede otobüs ve tren seferleri iptal edildi.

Öte yandan burada Paludan'a tepki gösteren 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

12 Mayıs'tan beri İsveç'te bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kınama

Stockholm'de resmi çalışmalar için bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Paludan'ın provokasyonlarını kınadı.

Gülaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç ve dünya gündeminde olan Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Dünyada 2 milyara yakın Müslüman olduğunu kaydeden Gülaçar, ''Müslümanların kutsallarına hakaret edilerek, aşağılanarak aşırı sağcı bu siyasetçiye prim verilmemesini öneriyoruz. Sadece bizim kutsalımız değil bütün dinlerin kutsallarına da bu şekilde davranılmamasını tavsiye ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de yakında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna karşı bir düzenleme yapılacağını umduğunu söyledi.

Yurdunuseven, sözlerine şöyle devam etti:

''İsveç'te Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğümüzde Kur'an-ı Kerim yakılma provokasyonuna ifade özgürlüğü çerçevesinde değil inanca saygı gösterilmesi gerektiği yönünden bakılması gerektiğini hatırlattık. Adalet Bakanlığı yetkilileri de bununla ilgili çok tepki geldiğini bu tepkiler doğrultusunda farklı bir anlayışa geçileceğini belirttiler. Bunun yanı sıra İsveç Meclisi Adalet Komisyonu üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştirdik. Burada her partiden milletvekili vardı. Onlara da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yanlış olduğunu ifade ettik. Onlar da olaya ifade özgürlüğü açısından bakıyorlar fakat görüşmelerimiz sonucunda onlar da bir noktaya geldiler. İnşallah İsveç'te bu noktada ciddi bir çalışma yapılır ve kutsala saygısızlığın ifade özgürlüğüne girmemesi gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz.''

Yurdunuseven, Paludan'ın yaptığı çirkin provokasyonu da kınadıklarını sözlerine ekledi.

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