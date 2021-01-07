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Dünya

İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a 'haydut' ve 'deli' yakıştırması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'a "haydut bir başkan" yakıştırmasını yaparken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani , "İran'da bu deli ile anlaşmadan bahseden kişilerin bu olaylara cevabı ne olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Dursun   | 07.01.2021
İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a 'haydut' ve 'deli' yakıştırması

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD’nin başkenti Washington’daki Kongre binasına giren protestocuları kışkırtmakla suçlanan Trump'ı hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanı, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan, geçen 4 yıl boyunca bizim halkımıza ve diğerlerine karşı çok daha kötülerini yaptı. Rahatsız edici olan, aynı adamın kontrolsüz şekilde nükleer savaş başlatma yetkisine sahip olmasıdır. Tüm uluslararası toplum adına bir güvenlik endişesi." ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de konuyla ilgili açıklamasında, bazı senatörlerin Trump'ın azledilmesi gerektiğine ilişkin çağrılarına işaret ederek, İran'da Trump'ın görevde olduğu dönemde ABD ile müzakere edilmesini isteyen kesimleri eleştirdi.

Şemhani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trump'ın ruh sağlığı 2016'daki seçimlerde sorgulanmıştı. Washington'daki olayların ardından bazı senatörler aynı gerekçeyle ABD Anayasası'nın 25'inci maddesine dayanarak, Trump'ın azledilmesini istedi. İran'da bu deli ile müzakere ve anlaşmadan bahseden kişilerin bu olaylara cevabı ne olacaktır?"

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