İranlı yetkili: Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı
İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.
Tahran
İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.
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Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.