Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
110,785.40
Altın
1,476.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İranlı sosyolog Fazli: Halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız

İranlı sosyolog Muhammed Fazli, halkın yüzde 85'inin ülkedeki gidişattan memnun olmadığını söyledi.

Narges Rezai,Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.12.2019
İranlı sosyolog Fazli: Halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız

İstanbul

İranlı sosyolog Muhammed Fazli, halkın yüzde 85'inin ülkedeki gidişattan memnun olmadığını söyledi.

Entekhab haber sitesine göre Fazli, Tahran'da düzenlenen ve geçen ay benzin zammı sonrası meydana gelen sokak gösterilerinin ele alındığı "Köz Altındaki Ateş: Kasım Ayı Gösterilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı panelde konuştu.

"Yöneticiler şunu bilmelidir ki halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız." ifadelerini kullanan Fazli, yetkililerin "geç olmadan" halkın sesine kulak vermesi gerektiğini dile getirdi.

Fazli, "Devlet halkın güvenini kazanmalıdır. Protestolardan dış güçlerin istifade ettiğini biliyorlar fakat başka bir çıkar yol bulamıyorlar. Yapılan araştırmalara göre, halkın yüzde 62'si, devletin göstericilerle diyalog kurmasını istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Göstericilerin çoğunun toplumun alt gelir grubundan olduğuna işaret eden Fazli, "Toplumsal adaletsizlik sürerse, toplumun geleceğe dair ümidi kalmayacak. Bu durum halkın daha da öfkelenmesine yol açacaktır." şeklinde konuştu.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının bin tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden endişe duyduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları

Benzer haberler

İranlı sosyolog Fazli: Halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız

İranlı sosyolog Fazli: Halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız

Ruhani: Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız

'Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır'

İran'da futbol ekonomik kriz ve ABD yaptırımlarının kıskacında

İran'da futbol ekonomik kriz ve ABD yaptırımlarının kıskacında

İran'da hava kirliliğinin bitmesi de ABD yaptırımlarının kalkmasına bağlı

İran'da hava kirliliğinin bitmesi de ABD yaptırımlarının kalkmasına bağlı
Kuala Lumpur Zirvesi 'İslam medeniyeti' için umut olmayı hedefliyor

Kuala Lumpur Zirvesi 'İslam medeniyeti' için umut olmayı hedefliyor